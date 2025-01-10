Мадуро втретє став президентом Венесуели

Ніколас Мадуро у Венесуелі склав президентську присягу. Це буде його третій термін на посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Церемонія відбулася в невеликій кімнаті Національних зборів, що значно відрізняється від попередніх церемоній, які проводилися в головному залі будівлі.

Президентські вибори у Венесуелі

Нагадаємо, що 28 липня 2024 року у Венесуелі відбулися президентські вибори.

За результатами голосування, Центральна виборча комісія проголосила Ніколаса Мадуро переможцем. Натомість опозиція назвала результати "шахрайськими" й оголосила переможцем виборів свого лідера Едмундо Гонсалеса Уррутії.

Незалежні спостерігачі, такі як Центр Картера та Колумбійська виборча місія, а також власний аналіз CNN визнали підрахунки опозиції законними.

Кілька країн, у тому числі Сполучені Штати, відтоді визнали Гонсалеса законно обраним президентом Венесуели.

Гонгалес понад місяць вимушено переховувався в посольстві Нідерландів у Каракасі. Пізніше він вилетів до Іспанії, де планує отримати політичний притулок.

Ба більше, Гонсалес, який перебуває у вигнанні з вересня з винагородою за голову венесуельською владою, пообіцяв повернутися до Каракасу цього тижня в потенційно останньому виклику інавгурації Мадуро. Його останнім відомим місцем у п'ятницю була Домініканська Республіка, де він нещодавно зустрічався з регіональними лідерами.

Зауважимо також, що напередодні інавгурації Венесуела закрила свій сухопутний кордон і призупинила польоти до Колумбії. Губернатор венесуельського прикордонного штату Тачіра Фредді Бернал заявив, що це крок у відповідь на "міжнародну змову" проти Венесуели.