США і Росія зроблять спільну заяву після переговорів в Ер-Ріяді: ЗМІ дізналися час

Переговори про припинення вогню між РФ та Україною

Минулого тижня Росія відхилила пропозицію Трампа про 30-денне повне припинення вогню в Україні, погодившись лише на "мораторій" щодо ударів по енергетичній інфраструктурі. Попри це, російські атаки на українські міста не лише тривають, а й стають ще інтенсивнішими.

Зокрема, під час переговорів у понеділок в Ер-Ріяді російські ракети вдарили по Сумах, пошкодивши кілька багатоповерхівок, школу та лікарню. За останніми даними, кількість постраждалих перевищила 90 осіб, серед них багато дітей.

У Білому домі заявили, що головна мета переговорів у Саудівській Аравії - досягнення "морського перемир'я" в Чорному морі, що дасть змогу вільно пересуватися суднам. Українські Сили оборони завдяки надводним дронам змусили російський флот відступити вглиб акваторії, фактично "замкнувши" його біля морських баз. Це дозволило Україні відновити експорт через порти.

За словами представника Кремля, переговори зосереджені на безпеці судноплавства, оскільки попередня чорноморська угода, підтримана ООН, не відповідала вимогам Москви.

Американську делегацію в Ер-Ріяді очолювали старший директор Ради нацбезпеки США Ендрю Пік і високопоставлений чиновник Держдепу Майкл Антон. Росію представляв голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін, який назвав переговори "креативними" і такими, що зачіпають "чутливі питання" двосторонніх відносин.

Радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волц повідомив CBS, що делегації США, Росії та України зібралися в одному приміщенні в Ер-Ріяді. Крім припинення вогню в Чорному морі, обговорюють "лінію контролю" між арміями, зокрема механізми перевірки, підтримання миру та заморожування позицій.

За даними ЗМІ, переговори між США і РФ 24 березня тривали понад 12 годин. Днем раніше в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та України. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що ці переговори сприятимуть просуванню до реального миру.

У Держдепі США зазначили, що Україна і Росія зараз ближче до припинення вогню, ніж будь-коли раніше.

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