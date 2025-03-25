США и Россия сделают совместное заявление после переговоров в Эр-Рияде: СМИ узнали время

Переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной

На прошлой неделе Россия отклонила предложение Трампа о 30-дневном полном прекращении огня в Украине, согласившись только на "мораторий" относительно ударов по энергетической инфраструктуре. Несмотря на это, российские атаки на украинские города не только продолжаются, но и становятся еще более интенсивными.

В частности, во время переговоров в понедельник в Эр-Рияде российские ракеты ударили по Сумах, повредив несколько многоэтажек, школу и больницу. По последним данным, количество пострадавших превысило 90 человек, среди них много детей.

В Белом доме заявили, что главная цель переговоров в Саудовской Аравии - достижение "морского перемирия" в Черном море, которое позволит свободное передвижение судов. Украинские Силы обороны благодаря надводным дронам заставили российский флот отступить вглубь акватории, фактически "замкнув" его возле морских баз. Это позволило Украине возобновить экспорт через порты.

По словам представителя Кремля, переговоры сосредоточены на безопасности судоходства, поскольку предыдущее черноморское соглашение, поддержанное ООН, не соответствовало требованиям Москвы.

Американскую делегацию в Эр-Рияде возглавляли старший директор Совета нацбезопасности США Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепа Майкл Антон. Россию представлял глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, который назвал переговоры "креативными" и затрагивающими "чувствительные вопросы" двусторонних отношений.

Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц сообщил CBS, что делегации США, России и Украины собрались в одном помещении в Эр-Рияде. Кроме прекращения огня в Черном море, обсуждается "линия контроля" между армиями, в частности механизмы проверки, поддержания мира и замораживания позиций.

По данным СМИ, переговоры между США и РФ 24 марта продолжались более 12 часов. Днем ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что эти переговоры будут способствовать продвижению к реальному миру.

В Госдепе США отметили, что Украина и Россия сейчас ближе к прекращению огня, чем когда-либо прежде.

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