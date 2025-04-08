США і Росія проведуть нові перемовини: відома дата та ключові теми

Делегації Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації проведуть перемовини у четвер, 10 квітня, у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "Тасс".

Спочатку про дату перемовини заговорив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, зустріч мала відбутись на рівні міністерств іноземних справ.

За даними російських ЗМІ, зустріч пройде у Стамбулі і буде присвячена роботі дипмісій - МЗС РФ. Перемовини стануть другим раундом російсько-американських консультацій.

Російську делегацію очолить посол РФ у США Олександ Дарчієв, а американську - заступниця помічника держсекретаря у справах Євразії Соната Коултер. На зустрічі будуть представники зовнішньополітичних відомств Росії та США.

Переговори щодо війни в Україні

Раніше у Саудівській Аравії пройшло два раунди переговори України і США, там також пройшла зустріч делегацій США та Росії. Варто зауважити, що Україна та Росія не ведуть прямих переговорів щодо завершення війни.

За результатами перемовин Україна погодилася на пропозицію Штатів щодо перемир'я, але Росія не дала чіткої відповіді, водночас висуваючи вимоги.

Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що Вашингтон не хоче переговорів без прогресу, і натякнув, що проти Росії готують санкції, якщо вона не зробить крок до миру.

Нещодавно посланник російського диктатора Кирило Дмитрієв відвідав Вашингтон. Він став першим за довгий час чиновником РФ, який був у США, адже з нього тимчасово було знято санкції.

Після свого візиту до США Дмитрієв озвучив несподівану позицію щодо гарантій безпеки для України.