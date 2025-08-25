США і Росія обговорюють обмеження ядерної зброї, - Трамп

"Ракети, ядерна зброя - ми (з Росією - ред.) говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай. У нас її найбільше, у Росії - друге місце, а у Китаю - третє, але Китай значно відстає, але через п'ять років він нас наздожене", - розповів Трамп.

За його словами, денукліаризація - це одне із завдань, яке США намагаються вирішити з Росією та Китаєм.

"Ми не можемо допустити поширення ядерної зброї. Ми повинні зупинити ядерну зброю. Його міць надто велика", - зазначив президент.

Він звернув увагу, що кожна його розмова з Путіним проходить добре, але потім Росія атакує українські міста, і це його "дуже злить".

"Я думав, що із семи воєн (які, за словами Трампа, він завершив, - ред.) ця буде найпростішою. Ви ніколи не знаєте, що трапиться у війні, дивні речі відбуваються під час війни", - вважає президент.

Він додав, що поїздка російського диктатора Володимира Путіна на Аляску стала "великим посланням", що глава Кремля хоче завершити війну.

"Це був дуже успішний день по відношенню до інших речей. Ми також говорили про ракети, ядерну зброю. багато різних речей", - уточнив американський лідер.