Война в Украине

США и Россия обсуждают ограничение ядерного оружия, - Трамп

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США договариваются с Россией об ограничении количества ядерного оружия. К диалогу хотят привлечь Китай.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Ракеты, ядерное оружие - мы (с Россией - ред.) говорим о многих разных вещах. Мы говорим об ограничении ядерного оружия, мы вовлечем в это Китай. У нас его больше всего, у России - второе место, а у Китая - третье, но Китай значительно отстает, но через пять лет он нас догонит", - рассказал Трамп. 

По его словам, денуклиаризация - это одна из задач, которую США пытаются решить с Россией и Китаем. 

"Мы не можем допустить распространения ядерного оружия. Мы должны остановить ядерное оружие. Его мощь слишком велика", - отметил президент. 

Он обратил внимание, что каждый его разговор с Путиным проходит хорошо, но потом Россия атакует украинские города, и это его "очень злит". 

"Я думал, что из семи войн (которые, по словам Трампа, он завершил, - ред.) эта будет самой простой. Вы никогда не знаете, что случится в войне, странные вещи происходят во время войны", - считает президент. 

Он добавил, что поездка российского диктатора Владимира Путина на Аляску стала "большим посланием", что глава Кремля хочет завершить войну. 

"Это был очень успешный день по отношению к другим вещам. Мы также говорили о ракетах, ядерном оружии. много разных вещей", - уточнил американский лидер. 

Новый ДСНВ

Напомним, в 2023 году Россия в одностороннем порядке вышла из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он действует до февраля 2026 года.

При этом до встречи с Трампом на Аляске Путин допускал, что новый ДСНВ может стать одной из тем переговоров.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампЯдерное оружие