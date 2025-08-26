США і Росія кулуарно обговорювали угоди з енергетики, - Reuters

Американські та російські чиновники обговорювали кілька енергетичних угод у кулуарах переговорів у серпні. Ці пропозиції розглядалися як стимул для Кремля погодитися на мир в Україні і для Вашингтона пом'якшити санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає агентство, після вторгнення в Україну в лютому 2022 року Москва втратила доступ до міжнародних інвестицій в енергетичний сектор. Вона також опинилася під забороною укладати великі угоди.
За даними трьох джерел, обговорювали можливість повернення Exxon Mobil у проєкт "Сахалін-1". Ще одна ідея полягала в постачанні американського обладнання для російських СПГ-проєктів, таких як Arctic LNG 2, які перебувають під західними санкціями.
Reuters також повідомляв, що обговорювалася ідея закупівлі США російських атомних криголамів. Джерела підкреслюють, що публічно ці переговори не коментуються.
Переговори велися під час візиту американського спецпосланника Стіва Віткоффа до Москви, де він зустрічався з Володимиром Путіним і його представником Кирилом Дмитрієвим. Два джерела повідомили, що тема обговорювалася і в Білому домі з Дональдом Трампом.
Угоди також порушували на саміті на Алясці 15 серпня. "Білий дім дійсно хотів випустити заголовок після саміту на Алясці, оголосивши про велику інвестиційну угоду", - зазначив один зі співрозмовників. "Саме так Трамп відчуває, що домігся чогось".
Офіційні особи США заявили, що переговори з Росією та Україною тривають заради зупинки війни. "Це не відповідає національним інтересам - далі обговорювати ці питання публічно", - сказав представник Білого дому.
Представник Дмитрієва відмовився від коментарів. Exxon Mobil також не стала висловлюватися. "Роснефть" і "Новатек" не відповіли на запити журналістів.
Трамп пригрозив новими санкціями проти Росії, якщо мирні переговори не дадуть результату. Крім того, він готовий ввести жорсткі тарифи проти Індії, одного з найбільших покупців російської нафти.
Раніше цього року обговорювалися варіанти відновлення поставок російського газу в Європу. Однак плани заблокував Брюссель, який має намір повністю відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року.
Останні переговори змістили акцент на двосторонні угоди між США і Росією. Це демонструє відхід від формату за участю ЄС, який залишається твердим прихильником України.
У день саміту на Алясці Путін підписав указ, що дозволяє іноземним інвесторам, включно з Exxon Mobil, повернути частки в "Сахаліні-1". Умовою є підтримка зняття західних санкцій з Росії.
Exxon покинула Росію 2022 року після вторгнення в Україну, списавши збитки в 4,6 млрд доларів. Її частка в 30% у проєкті "Сахалін-1" була конфіскована Кремлем.
Проєкт Arctic LNG 2 зіткнувся з кількома пакетами санкцій США, включно із забороною на спеціалізовані судна. Незважаючи на це, у квітні завод відновив переробку газу, хоча і в обмежених обсягах.
Вашингтон розглядає можливість підштовхнути Москву до закупівлі американських технологій замість китайських. Це частина стратегії з ослаблення зв'язків між Росією і Китаєм.
Росія і Китай заявили про "партнерство без кордонів" за кілька днів до початку війни проти України. За останнє десятиліття Сі Цзіньпін зустрічався з Путіним понад 40 разів. Сам Путін останніми місяцями неодноразово називав Китай союзником.