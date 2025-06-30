Росія намагається відновити експорт скрапленого газу, зірваний санкціями, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Росія робить нову спробу запустити експорт СПГ

Росія знову намагається розширити експорт скрапленого природного газу після того, як санкції США заморозили поставки у 2024 році. Судно Iris стало першим танкером, який пришвартувався і залишив завод Arctic LNG 2 з жовтня минулого року, за даними супутників і систем відстеження суден.

Проєкт Arctic LNG 2 мав стати ключовим елементом плану Москви потроїти експорт СПГ до 2030 року. Однак через санкції і відсутність покупців він був припинений, а потужності простоювали.

Ставка на тіньовий флот

Росія нарощує "тіньовий" флот, щоб відновити поставки. За даними Bloomberg, до обслуговування Arctic LNG 2 залучено щонайменше 13 суден, включно з танкерами льодового класу і суднами, що змінили управління для приховування власників.



Серед них - чотири судна льодового класу, три звичайні СПГ-танкери в Баренцевому морі, два перебувають на ремонті в Китаї, одне поруч із плавучим сховищем на Далекому Сході РФ і два біля Фінської затоки. Ці судна потенційно можуть використовуватися для обходу санкцій і доставки СПГ в Азію.

Шанси знайти покупців

Із серпня до жовтня 2024 року було завантажено вісім партій СПГ, однак їх не доставили закордонним клієнтам. Газ було перевезено на плавучі сховища в Баренцевому морі та на Далекому Сході.

У травні 2025 року повідомлялося, що перший російський льодовий СПГ-танкер може бути введено в дію в другому півріччі, якщо пройде всі випробування. Це може посилити можливості РФ з експорту через Арктику влітку.

Шукають клієнтів в Азії

Поки неясно, чи зможе Росія знайти покупців. Американська адміністрація Джо Байдена активно вводила санкції проти суден і компаній, пов'язаних з Arctic LNG 2. При цьому залишається питання - чи буде адміністрація Дональда Трампа настільки ж жорсткою.

За словами аналітиків, найбільший шанс на збут на китайському ринку, хоча попит у Китаї знижується вже вісім місяців. Представники Arctic LNG 2 протягом року відвідували Індію і Китай у пошуках клієнтів, але інформація про укладені угоди відсутня.

Ризики і тиск Заходу

Танкер Iris, який пішов з Arctic LNG 2, прямує в порт Мурманськ. Поки неясно, чи був він завантажений: осадка судна не змінилася, що може означати порожній рейс. Можливо, судно братиме участь у перевантаженні газу на інше судно або в плавуче сховище.

Якщо завод відновить масштабну роботу, це створить тиск на світові ціни на газ. Однак, як зазначають аналітики, без стабільного експорту резервуари на Arctic LNG 2 швидко заповняться - саме брак місця став однією з причин зупинки 2024 року.

Аналітики та колишні дипломати закликають посилити тиск на енергетичні доходи РФ. За словами Джеффрі Пайєтта, одного з авторів санкцій проти Arctic LNG 2, зараз критично важливо не допустити розширення експорту, особливо на тлі заяв ЄС про відмову від російського газу.