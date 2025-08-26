США и Россия кулуарно обсуждали сделки по энергетике, - Reuters

Как отмечает агентство, после вторжения в Украину в феврале 2022 года Москва лишилась доступа к международным инвестициям в энергетический сектор. Она также оказалась под запретом заключать крупные соглашения.

Возможные проекты и возвращение Exxon Mobil

По данным трех источников, обсуждалась возможность возвращения Exxon Mobil в проект "Сахалин-1". Еще одна идея заключалась в поставках американского оборудования для российских СПГ-проектов, таких как Arctic LNG 2, находящихся под западными санкциями.

Reuters также сообщал, что обсуждалась идея закупки США российских атомных ледоколов. Источники подчеркивают, что публично эти переговоры не комментируются.

Встречи в Москве и на Аляске

Переговоры велись во время визита американского спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, где он встречался с Владимиром Путиным и его представителем Кириллом Дмитриевым. Два источника сообщили, что тема обсуждалась и в Белом доме с Дональдом Трампом.

Сделки также поднимались на саммите на Аляске 15 августа. "Белый дом действительно хотел выпустить заголовок после саммита на Аляске, объявив о крупной инвестиционной сделке", - отметил один из собеседников. "Именно так Трамп чувствует, что добился чего-то".

Реакция и отсутствие комментариев

Официальные лица США заявили, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются ради остановки войны. " Это не отвечает национальным интересам - дальше обсуждать эти вопросы публично", - сказал представитель Белого дома.

Представитель Дмитриева отказался от комментариев. Exxon Mobil также не стала высказываться. "Роснефть" и "Новатэк" не ответили на запросы журналистов.

Угрозы санкций и торговый стиль Трампа

Трамп пригрозил новыми санкциями против России, если мирные переговоры не дадут результата. Кроме того, он готов ввести жесткие тарифы против Индии, одного из крупнейших покупателей российской нефти.

Ранее в этом году обсуждались варианты возобновления поставок российского газа в Европу. Однако планы заблокировал Брюссель, который намерен полностью отказаться от импорта российского газа к 2027 году.

Поворот к двусторонним сделкам

Последние переговоры сместили акцент на двусторонние соглашения между США и Россией. Это демонстрирует отход от формата с участием ЕС, который остается твердым сторонником Украины.

В день саммита на Аляске Путин подписал указ, позволяющий иностранным инвесторам, включая Exxon Mobil, вернуть доли в "Сахалине-1". Условием является поддержка снятия западных санкций с России.

Arctic LNG 2 и конкуренция с Китаем

Exxon покинула Россию в 2022 году после вторжения в Украину, списав убытки в 4,6 млрд долларов. Ее доля в 30% в проекте "Сахалин-1" была конфискована Кремлем.