ua en ru
Чт, 27 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США і партнери не обговорюють конвої суден з зерном у Чорному морі, - Кірбі

Новость на русском →
Четвер 27 липня 2023 20:56
США і партнери не обговорюють конвої суден з зерном у Чорному морі, - Кірбі Фото: координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати та партнери не обговорюють можливості конвоїв для супроводу українських суден із зерном у Чорному морі. Натомість союзники України шукають інші шляхи перевезення зерна - наземним або річковим способом.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Ні. Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія. Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо", - заявив він.

За словами Кірбі, Вашингтон хоче, щоб українське зерно вийшло на зовнішній ринок.

"Ми хочемо, щоб зерно вийшло (з України на зовнішній ринок, - ред.). Ми хочемо, щоб зернова угода була продовжена і, якщо коротко, будемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб знайти інші наземні або можливо річкові маршрути, якщо якісь будуть доступні", - додав він.

Зернова угода

У період із серпня минулого року й донедавна діяла Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Водночас Росія вийшла з угоди.

Європейський союз вже заявив, що готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через "коридори солідарності" після виходу Росії з "зернової угоди".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки зерновий коридор Війна Росії проти України
NEWS
Українські військові звільнили Старомайорське
Українські військові звільнили Старомайорське
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків