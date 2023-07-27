ua en ru
Чт, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США и партнеры не обсуждают конвои для судов с зерном в Черном море, - Кирби

Новина українською →
Четверг 27 июля 2023 20:56
США и партнеры не обсуждают конвои для судов с зерном в Черном море, - Кирби Фото: координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты и партнеры не обсуждают возможности конвоев для сопровождения украинских судов с зерном в Черном море. Зато союзники Украины ищут другие пути перевозки зерна - наземным или речным способом.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Нет. О введении военных кораблей в Черное море сейчас не идет активная дискуссия. Я думаю, мы все понимаем, что это лишь усилит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией, а это не то, чего мы хотим", - заявил он.

По словам Кирби, Вашингтон хочет, чтобы украинское зерно вышло на внешний рынок.

"Мы хотим, чтобы зерно вышло (из Украины на внешний рынок, - ред.). Мы хотим, чтобы зерновая сделка была продлена и, если коротко, будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы найти другие наземные или возможно речные маршруты, если какие-то будут доступны", - добавил он.

Зерновое соглашение

В период с августа прошлого года и до недавнего времени действовала Черноморская зерновая инициатива, которая позволяла безопасно вывозить продовольствие из портов Большой Одессы. В то же время Россия вышла из соглашения.

Европейский союз уже заявил, что готов экспортировать почти всю сельскохозяйственную продукцию из Украины через "коридоры солидарности" после выхода России из "зерновой сделки".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки зерновой коридор Война России против Украины
NEWS
Спортсмены Украины не будут пожимать руку россиянам. НОК отреагировал на скандал с Харлан
Спортсмены Украины не будут пожимать руку россиянам. НОК отреагировал на скандал с Харлан
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов