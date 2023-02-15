США і надалі підтримуватимуть Україну, але не планують надсилати винищувачі, - посол в НАТО

Сьогодні, 15 лютого, посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну, проте не планують надсилати винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Нагадаємо, вчора голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що поки оголошень, щодо винищувачів для України немає, але запевнив, що міністерство оборони США працюватиме над цим питанням.

Також ми писали, що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак спрогнозував позитивне рішення щодо постачання винищувачів Україні.

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