США и дальше будут поддерживать Украину, но не планируют присылать истребители, - посол в НАТО

Сегодня, 15 февраля, посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину, однако не планируют присылать истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Напомним, вчера глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока объявлений относительно истребителей для Украины нет, но заверил, что министерство обороны США будет работать над этим вопросом.

Также мы писали, что министр обороны Польши Мариуш Блащак спрогнозировал положительное решение по поставкам истребителей в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.