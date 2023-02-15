RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США и дальше будут поддерживать Украину, но не планируют присылать истребители, - посол в НАТО

Фото: посол США в НАТО Джулианна Смит (twitter.com/USAmbNATO)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 15 февраля, посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину, однако не планируют присылать истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Напомним, вчера глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока объявлений относительно истребителей для Украины нет, но заверил, что министерство обороны США будет работать над этим вопросом.

Также мы писали, что министр обороны Польши Мариуш Блащак спрогнозировал положительное решение по поставкам истребителей в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины