США і Китай знову на межі торговельного конфлікту

Торговельне протистояння між США та Китаєм загострюється після набуття чинності нових портових зборів. З вівторка обидві країни почали стягувати додаткові платежі із суден одна одної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

У Китаї заявили, що запроваджені збори спрямовані на захист національної судноплавної галузі від "дискримінаційних" дій США. Вони стосуються суден, що належать або експлуатуються американськими компаніями, зокрема тих, де частка американського капіталу перевищує 25%.

Пекін оголосив про ці заходи минулого тижня, одночасно із запровадженням контролю за експортом рідкісноземельних металів. У відповідь президент США Дональд Трамп пригрозив додатковими 100% тарифами на китайські товари.

Тим часом у США набули чинності нові мита на імпорт деревини, меблів та кухонного обладнання, значна частина яких надходить із Китаю.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін можуть зустрітися в Південній Кореї наприкінці жовтня, щоб обговорити деескалацію.

"100% тариф не обов'язково має бути введений... Відносини, попри цю заяву минулого тижня, добрі. Лінії зв'язку відновилися, тож побачимо, до чого це призведе", - сказав Бессент.

У Пекіні ж наголосили, що готові як до переговорів, так і до протистояння.

"Позиція Китаю послідовна. Якщо буде боротьба, ми будемо боротися до кінця; якщо будуть переговори, двері відчинені. США не можуть вимагати переговорів, одночасно запроваджуючи нові обмежувальні заходи за допомогою погроз та залякувань. Це не правильний спосіб взаємодії з Китаєм", - заявив речник Міністерства торгівлі Китаю.

Китайські державні ЗМІ звинуватили США в порушенні морської угоди між країнами.

За інформацією видання, портовий збір для американських суден становитиме 400 юанів за тонну і зростатиме щороку, досягнувши 1120 юанів у 2028 році.

Експерти оцінюють, що деяким великим суднам уже цього року доведеться сплачувати до 3 млн доларів, а до 2028-го - понад 10 млн. Водночас китайські судна, що становлять майже половину світового флоту, отримали звільнення від нових зборів.