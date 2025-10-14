ua en ru
США и Китай снова на грани торгового конфликта

Вторник 14 октября 2025 10:01
США и Китай снова на грани торгового конфликта
Автор: Ірина Глухова

Торговое противостояние между США и Китаем обостряется после вступления в силу новых портовых сборов. Со вторника обе страны начали взимать дополнительные платежи с судов друг друга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

В Китае заявили, что введенные сборы направлены на защиту национальной судоходной отрасли от "дискриминационных" действий США. Они касаются судов, принадлежащих или эксплуатируемых американскими компаниями, в частности тех, где доля американского капитала превышает 25%.

Пекин объявил об этих мерах на прошлой неделе, одновременно с введением контроля за экспортом редкоземельных металлов. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными 100% тарифами на китайские товары.

Тем временем в США вступили в силу новые пошлины на импорт древесины, мебели и кухонного оборудования, значительная часть которых поступает из Китая.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин могут встретиться в Южной Корее в конце октября, чтобы обсудить деэскалацию.

"100% тариф не обязательно должен быть введен... Отношения, несмотря на это заявление на прошлой неделе, хорошие. Линии связи восстановились, поэтому посмотрим, к чему это приведет", - сказал Бессент.

В Пекине же отметили, что готовы как к переговорам, так и к противостоянию.

"Позиция Китая последовательна. Если будет борьба, мы будем бороться до конца; если будут переговоры, дверь открыта. США не могут требовать переговоров, одновременно вводя новые ограничительные меры с помощью угроз и запугиваний. Это не правильный способ взаимодействия с Китаем", - заявил представитель Министерства торговли Китая.

Китайские государственные СМИ обвинили США в нарушении морского соглашения между странами.

По информации издания, портовый сбор для американских судов будет составлять 400 юаней за тонну и будет расти ежегодно, достигнув 1120 юаней в 2028 году.

Эксперты оценивают, что некоторым крупным судам уже в этом году придется платить до 3 млн долларов, а к 2028-му - более 10 млн. В то же время китайские суда, составляющие почти половину мирового флота, получили освобождение от новых сборов.

Торговое напряжение между США и Китаем

Напомним, ранее Соединенные Штаты и Китай договорились о тарифном перемирии. Стороны согласились постепенно отменить высокие тарифы, которые ранее угрожали фактической остановкой торговли между странами.

Впрочем, 9 октября Китай объявил о введении жестких мер контроля за экспортом редкоземельных минералов и связанных с ними технологий.

А уже 11 октября, США ввели 100% пошлины на товары из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что решение ввести новые ограничения стало ответом на "чрезвычайно агрессивную позицию" Пекина. Они вступят в силу 1 ноября 2025 года или, возможно, даже раньше.

