США і Китай не змогли погодити план завершення війни в Україні: Салліван назвав причину

Зустріч Саллівана та Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, у четвер, 29 серпня, Салліван зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Під час зустрічі сторони обговорили повномасштабну війну в Україні, а також імовірність переговорів між Байденом та Сі Цзіньпіном.

У липні під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, Сі вкотре закликав до припинення вогню в Україні.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Сі Цзіньпін міг би припинити війну в Україні одним телефонним дзвінком.

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