ua en ru
Чт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Салліван зустрівся з Сі Цзіньпіном, серед обговорених питань була війна в Україні

Четвер 29 серпня 2024 14:26
UA EN RU
Салліван зустрівся з Сі Цзіньпіном, серед обговорених питань була війна в Україні Фото: Сі Цзіньпін, лідер Китайської Народної Республіки (flickr.com/ennler)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 29 серпня, відбулась зустріч радника президента Сполучених Штатів Америки (США) з питань національної безпеки Джейка Саллівана та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Серед обговорених питань була повномасштабна війна на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Як пояснили у Білому досі, зустріч була частиною зусиль, що спрямовані на підтримку каналів комунікацій й відповідальне управління відносинами між США і Китайською Народною Республікою (КНР).

Серед обговорених питань:

  • подальше виконання зобов'язань, взятих головою Білого дому Джо Байденом та Сі Цзіньпіном під час саміту у Вудсайді в листопаді 2023 року. Мова йде про боротьбу з наркотиками, комунікації між військовими, а також штучний інтелект;
  • повномасштабна війна між Російською Федерацією (РФ) та Україною;
  • Південно-Китайського моря.

Зокрема сторони обговорили планування телефонної розмови між президентом Байденом і президентом Сі найближчими тижнями.

Що кажуть у Китаї

Зустріч між Салліваном та Сі Цзіньпіном відбулась у Пекіні. Останній заявив, що перед обличчям мінливої міжнародної ситуації країнам необхідно об'єднуватись та співпрацювати.

"Сі підкреслив, що, маючи справу з двома великими державами, перш за все, необхідно встановити правильне стратегічне пізнання, і, перш за все, відповісти на загальне питання, чи є Китай і США суперниками або партнерами", - пише Міністерство закордонних справ Китаю.

Голова КНР додав, що політика Китаю щодо США залишається послідовною, втім, Пекін зберігає прихильність до здорового розвитку відносин й взаємної поваги, щоб продовжувати "традиційну дружбу між народами".

Відносини США та Китаю

Відносини між США та Китаєм значно загострилися у порівнянні із початком минулого десятиліття. У 2019 році вони погіршилися через торговельну війну, яку ініціював тодішній президент США Дональд Трамп. Пандемія COVID-19 ще більше ускладнила відносини, оскільки США звинуватили Китай у неналежному реагуванні на спалах вірусу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай Сі Цзіньпін
NEWS
Атака "Шахедами". Як РФ дронами "виманює" ППО та скільки вони здатні кружляти над Україною
Атака "Шахедами". Як РФ дронами "виманює" ППО та скільки вони здатні кружляти над Україною
DAILY
"Доля готувала до війни". Історія захисника, який вийшов з Іловайська, але загинув під Бахмутом
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Доля готувала до війни". Історія захисника, який вийшов з Іловайська, але загинув під Бахмутом