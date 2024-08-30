США и Китай не смогли согласовать план завершения войны в Украине: Салливан назвал причину

Встреча Салливана и Си Цзиньпина

Напомним, в четверг, 29 августа, Салливан встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине. Во время встречи стороны обсудили полномасштабную войну в Украине, а также вероятность переговоров между Байденом и Си Цзиньпином.

В июле во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Си в очередной раз призвал к прекращению огня в Украине.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Си Цзиньпин мог бы прекратить войну в Украине одним телефонным звонком.

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