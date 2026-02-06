США і Китай відмовилися підписати декларацію про застосування ШІ у військових цілях

Що відомо про декларацію і хто її підписав

Як пише Reuters, декларацію про застосування ШІ у військовій сфері підписали лише 35 із 85 країн, які взяли участь у саміті.

До числа основних підписантів приєдналися Канада, Німеччина, Франція, Великобританія, Нідерланди, Південна Корея та Україна. При цьому документ не підписали такі гіганти, як Китай і США.

Відомо, що в декларації прописано підтвердження відповідальності людини за зброю, яка використовує ШІ. Зазначено сприяння встановленню чітких ланцюжків командування і контролю, а також обмін інформацією про національні механізми нагляду "там, де це відповідає нацбезпеці".

Також у документі наголошувалося на важливості оцінки ризиків, ретельного тестування, а також навчання та підвищення кваліфікації персоналу, що працює з військовими засобами штучного інтелекту.

У чому виникла проблема підписання і чого побоюється Захід

За словами кількох учасників і делегатів, напруженість у відносинах між США та європейськими союзниками, а також невизначеність щодо того, який вигляд матимуть трансатлантичні зв'язки найближчими місяцями та роками, - змусили деякі країни вагатися в питанні підписання спільних угод.

Паралельно декларація підкреслює зростаючу стурбованість деяких урядів тим, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може випередити правила його військового застосування, підвищивши ризик нещасних випадків, прорахунків або ненавмисної ескалації.

Глава Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс сказав Reuters, що уряди опинилися перед "дилемою ув'язненого", опинившись між необхідністю запроваджувати відповідальні обмеження та небажанням обмежувати себе порівняно з противниками.

"Росія і Китай дуже швидко просуваються вперед. Це створює гостру необхідність у подальшому розвитку ШІ. Але швидкий розвиток також посилює необхідність продовжувати роботу над його відповідальним використанням. Ці два фактори взаємопов'язані", - сказав Брекельманс.

Варто зазначити, що на двох попередніх самітах із військового ШІ, що проходили в Газі та в Сеулі у 2023 і 2024 роках, близько 60 країн, за винятком Китаю, але включно зі США, схвалили "план дій" без юридичних наслідків.

Наукова співробітниця Інституту досліджень у сфері роззброєння ООН Ясмін Афіна, яка консультувала процес, зазначила, що документ цього року теж не мав обов'язкової юридичної сили. При цьому декому все ж таки було некомфортно від ідеї схвалення більш конкретних політичних заходів.