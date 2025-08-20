7 загроз штучного інтелекту, які можуть обернутися глобальними проблемами

Штучний інтелект стрімко впроваджується в усі сфери нашого життя - від медицини та бізнесу до освіти та розваг. Але разом із величезними можливостями він несе і серйозні ризики, про які попереджають експерти по всьому світу.

Про 7 ключових загроз ШІ, які здатні перерости в глобальні проблеми, розповідає РБК-Україна з посиланням на фінансово-економічний журнал Forbes .

Загроза для робочих місць

Найбільш обговорюваний страх пов'язаний з тим, що мільйони людей можуть втратити роботу. Машини дешевші та швидші за людину, і вже сьогодні з'являються повідомлення про те, що в деяких сферах - від програмування до озвучення та графічного дизайну - фахівців замінюють алгоритми.

Теоретично футуристи говорять про майбутнє, де роботи створюють усе необхідне, а економіка стає "постдефіцитною". Але поки що це лише гіпотеза.

Реальність же така: уряди зволікають із виробленням стратегій захисту, незважаючи на попередження міжнародних організацій на кшталт Всесвітнього економічного форуму.

Екологічна шкода

Робота генеративних мовних моделей вимагає колосальних обчислювальних потужностей. Для цього потрібні гігантські дата-центри, які споживають енергії більше, ніж деякі невеликі країни. Крім викидів і шуму, вони витрачають величезну кількість води - в умовах, коли дефіцит ресурсів стає глобальною проблемою.

Прихильники ШІ стверджують, що з часом технології принесуть екологічну ефективність і знизять шкоду. Але поки що екологічні наслідки реальні вже сьогодні, а гіпотетична користь - лише в майбутньому.

Тотальне стеження

Ще один серйозний виклик - загроза приватності. Можливості ШІ зі збору та обробки особистих даних практично безмежні. Уже зараз роботодавці використовують алгоритми для моніторингу співробітників, на вулицях і в будинках з'являються камери з АІ, а поліція тестує системи розпізнавання облич.

Усе це посилює тривогу: через кілька років може не залишитися жодного "куточка без нагляду", де людина почувалася б у безпеці.

Військове застосування

Одна з найбільш тривожних загроз - можливість використання ШІ у зброї нового покоління. Уже зараз у війні в Україні застосовуються роботи-собаки для розвідки та логістики, а автономні кулеметні установки здатні вражати цілі після підтвердження людиною.

Повністю автономні смертоносні системи, за офіційними даними, поки що не застосовувалися. Однак експерти впевнені: питання лише в часі. Від дронів-"мисливців", оснащених комп'ютерним зором, до кібератак на критичну інфраструктуру цілих регіонів - спектр можливих сценаріїв викликає серйозні побоювання.

Крадіжка інтелектуальної власності

Для письменників, художників та інших представників креативних професій ШІ став джерелом розчарування. Великі технологічні корпорації навчають свої моделі на чужих творах, не виплачуючи авторам жодної винагороди.

Це викликало протести і навіть судові позови: профспілки та творчі об'єднання звинувачують компанії в тому, що вони заробляють на "краденому контенті".

Незважаючи на дебати, що розгораються, гіганти на кшталт Google або OpenAI продовжують нарощувати обсяги даних для навчання. І тут виникає реальна загроза: права творців можуть виявитися просто проігнорованими.

Дезінформація

ШІ став потужним інструментом для поширення фейків. Глибокі підробки (deepfake) за участю світових лідерів, вигадані історії та вірусні зображення, що поширюються в соцмережах, підривають довіру до демократичних інститутів, науки і журналістики.

Ще один фактор ризику - алгоритми, які підсовують користувачеві контент, що збігається з його переконаннями. Це створює ефект "відлуння-камери", коли люди опиняються в інформаційній бульбашці та поступово схиляються до радикальних або конспірологічних поглядів.

Сценарій "Штучний інтелект проти людини"

Від роману Мері Шеллі "Франкенштейн" до фільмів "Термінатор" і "Матриця" - фантастика давно попереджає про ризики створення машин, що мислять.

Поки що такі сценарії здаються віддаленими. Але загроза так званого "втікача ШІ", коли система починає самостійно розвиватися і діяти всупереч інтересам людини, розглядається провідними дослідниками як цілком реальна. Саме тому все частіше лунають заклики до створення механізмів прозорості та контролю.

Страхи самі по собі не можуть бути стратегією. Усвідомлювати ризики ШІ - важливо, але не менш важливо працювати над створенням захисних механізмів, міжнародних правил та етичних норм.

Тільки так можна спрямувати розвиток штучного інтелекту в бік, де він служитиме людині, а не загрожуватиме її існуванню.