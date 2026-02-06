США и Китай отказались подписать декларацию о применении ИИ в военных целях

Что известно о декларации и кто ее подписал

Как пишет Reuters, декларацию о применении ИИ в военной сфере подписали всего лишь 35 из 85 стран, принявших участие в саммите.

К числу основных подписантов присоединились Канада, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Южная Корея и Украина. При этом документ не подписали такие гиганты, как Китай и США.

Известно, что в декларации прописано подтверждение ответственности человека за оружие, которое использует ИИ. Указано содействие установлению четких цепочек командования и контроля, а также обмен информацией о национальных механизмах надзора "там, где это соответствует нацбезопасности".

Также в документе подчеркивалась важность оценки рисков, тщательного тестирования, а также обучения и повышения квалификации персонала, работающего с военными средствами искусственного интеллекта.

В чем возникла проблема подписания и чего опасается Запад

По словам нескольких участников и делегатов, напряженность в отношениях между США и европейскими союзниками, а также неопределенность по тому, как будут выглядеть трансатлантические связи в ближайшие месяцы и годы - заставили некоторые страны колебаться в вопросе подписания совместных соглашений.

Параллельно декларация подчеркивает растущую обеспокоенность некоторых правительств тем, что стремительное развитие искусственного интеллекта может опередить правила его военного применения, повысив риск несчастных случаев, просчетов или непреднамеренной эскалации.

Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс сказал Reuters, что правительства оказались перед "дилеммой заключенного", оказавшись между необходимостью введения ответственных ограничений и нежеланием ограничивать себя по сравнению с противниками.

"Россия и Китай очень быстро продвигаются вперед. Это создает острую необходимость в дальнейшем развитии ИИ. Но быстрое развитие также усиливает необходимость продолжать работу над его ответственным использованием. Эти два фактора взаимосвязаны", - сказал Брекельманс.

Стоит отметить, что на двух предыдущих саммитах по военному ИИ, проходивших в Газе и в Сеуле в 2023 и 2024 годах, около 60 стран, за исключением Китая, но включая США, одобрили "план действий" без юридических последствий.

Научный сотрудник Института исследований в области разоружения ООН Ясмин Афина, которая консультировала процесс, отметила, что документ этого года тоже не имел обязательной юридической силы. При этом некоторым все же было некомфортно от идеи одобрения более конкретных политических мер.