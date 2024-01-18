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США і Китай посилять контакти на найвищому рівні, - Блінкен

Фото: Китай і США посилять взаємодію на найвищому рівні у 2024 році (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, що у 2024 році Китай і Сполучені Штати посилять взаємодію на найвищому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Bloomberg.

Під час свого візиту на Всесвітній економічний форум у Давосі очільник держдепу зазначив, що 

"

Він додав, що зараз Сполучені Штати 

Відносини між Китаєм та США

Варто зауважити, що відносини між Китаєм та Сполученими Штатами залишалися напруженими вже довгий час. Ситуація загострилася на початку 2023 року, коли над США зафіксували китайську повітряну кулю. Як тоді писали західні ЗМІ, Пекін міг використовувати її для спостереження за американськими секретними об'єктами.

Президент США Джо Байден навіть називав китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором

Відносини між державами стабілізувалися після зустрічі Сі Цзіньпіна з Байденом у Сан-Франциско в листопаді 2023 року. Водночас загальні зв’язки між країнами залишаються крихкими, оскільки існують фундаментальні розбіжності щодо тісних зв'язків Пекіна з Росією та його позиції щодо Тайваню, а також обмеження торгівлі США щодо КНР.

 

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