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США и Китай усилят контакты на самом высоком уровне, - Блинкен

Фото: Китай и США усилят взаимодействие на самом высоком уровне в 2024 году (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в 2024 году Китай и Соединенные Штаты усилят взаимодействие на самом высоком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Bloomberg.

Во время своего визита на Всемирный экономический форум в Давосе глава госдепа отметил, что

"

Он добавил, что сейчас Соединенные Штаты

Отношения между Китаем и США

Следует отметить, что отношения между Китаем и Соединенными Штатами оставались напряженными уже долгое время. Ситуация обострилась в начале 2023 года, когда над США зафиксировали китайский воздушный шар. Как тогда писали западные СМИ, Пекин мог использовать ее для наблюдения за американскими секретными объектами.

Президент США Джо Байден даже называл китайского лидера Си Цзиньпина диктатором.

Отношения между государствами стабилизировались после встречи Си Цзиньпина с Байденом в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. В то же время, общие связи между странами остаются хрупкими, поскольку существуют фундаментальные разногласия по тесным связям Пекина с Россией и его позиции по Тайваню, а также ограничение торговли США по КНР.

 

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