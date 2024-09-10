США і Китай обговорили напругу в Південно-Китайському морі на рівні командувачів

Адмірал Сем Папаро, голова Індійсько-Тихоокеанського командування США, провів відеозустріч з У Янаном, командувачем Південного театру дій Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Про це повідомив китайський уряд.

"Провели поглиблений обмін думками з питань, що становлять спільне занепокоєння", - йдеться в повідомленні міністерства оборони Китаю.

Обидві сторони обговорили важливі питання безпеки, зокрема напруженість у Південно-Китайському морі. Папаро закликав Китай відмовитися від небезпечної тактики в цьому регіоні, щоб уникнути ескалації. Він наголосив на важливості продовження переговорів для уникнення непорозумінь і прорахунків.

Ця зустріч відбулася після домовленостей, досягнутих у серпні під час візиту радника США з національної безпеки Джейка Саллівана до Пекіна. США прагнуть відновити регулярний військовий діалог з Китаєм, особливо через напруженість навколо Тайваню та Південно-Китайського моря.

Відносини США та Китаю

Відносини між США та Китаєм є складними та напруженими. Такий характер вони мають у різних сферах: торгівлі, політики, безпеки та технологій.

Обидві країни є глобальними суперниками, і їхні взаємини характеризуються економічною конкуренцією та геополітичною напругою, особливо в питаннях Тайваню, Південно-Китайського моря та прав людини.

Напруження посилилося після торгової війни, розпочатої у 2018 році, та конфліктів через технологічні санкції. Військові ризики, зокрема у водах навколо Тайваню, також залишаються важливими, а дипломатичні зусилля спрямовані на уникнення непорозумінь і конфліктів.

На напругу у відносинах також вплинули російсько-китайські політичні зв'язки, адже США неодноразово наголошували на ризиках для репутації Пекіну, який допомагає Москві обходити санкції, введені проти РФ за війну проти України.