США и Китай обсудили напряжение в Южно-Китайском море на уровне командующих

Сегодня США и Китай провели первые переговоры на уровне командующих боевыми действиями с целью стабилизации отношений. Одной из тем стала напряженность в Южно-Китайском море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Адмирал Сэм Папаро, глава Индийско-Тихоокеанского командования США, провел видеовстречу с У Янаном, командующим Южного театра действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило китайское правительство.
"Провели углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим общую обеспокоенность", - говорится в сообщении министерства обороны Китая.
Обе стороны обсудили важные вопросы безопасности, в частности, напряженность в Южно-Китайском море. Папаро призвал Китай отказаться от опасной тактики в этом регионе во избежание эскалации. Он отметил важность продолжения переговоров во избежание недоразумений и просчетов.
Эта встреча состоялась после договоренностей, достигнутых в августе во время визита советника США по национальной безопасности Джейка Салливана в Пекин. США стремятся возобновить регулярный военный диалог с Китаем, особенно из-за напряженности вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря.
Отношения между США и Китаем сложные и напряженные. Такой характер они носят в разных сферах: торговле, политике, безопасности и технологиям.
Обе страны являются глобальными соперниками, и их отношения характеризуются экономической конкуренцией и геополитическим напряжением, особенно в вопросах Тайваня, Южно-Китайского моря и прав человека.
Напряжение усилилось после торговой войны, начавшейся в 2018 году, и конфликтов из-за технологических санкций. Военные риски, в частности в водах вокруг Тайваня, также остаются важными, а дипломатические усилия направлены на избежание недоразумений и конфликтов.
На напряжение в отношениях также повлияли российско-китайские политические связи, ведь США неоднократно отмечали риски для репутации Пекина, помогающего Москве обходить санкции, введенные против РФ за войну против Украины.
Ранее мы сообщали, что правительство Тайваня готовит своих граждан к вероятному военному вторжению Китая.
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