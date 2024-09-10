США и Китай обсудили напряжение в Южно-Китайском море на уровне командующих

Сегодня США и Китай провели первые переговоры на уровне командующих боевыми действиями с целью стабилизации отношений. Одной из тем стала напряженность в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Адмирал Сэм Папаро, глава Индийско-Тихоокеанского командования США, провел видеовстречу с У Янаном, командующим Южного театра действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило китайское правительство.

"Провели углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим общую обеспокоенность", - говорится в сообщении министерства обороны Китая.

Обе стороны обсудили важные вопросы безопасности, в частности, напряженность в Южно-Китайском море. Папаро призвал Китай отказаться от опасной тактики в этом регионе во избежание эскалации. Он отметил важность продолжения переговоров во избежание недоразумений и просчетов.

Эта встреча состоялась после договоренностей, достигнутых в августе во время визита советника США по национальной безопасности Джейка Салливана в Пекин. США стремятся возобновить регулярный военный диалог с Китаем, особенно из-за напряженности вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря.

Отношения США и Китая

Отношения между США и Китаем сложные и напряженные. Такой характер они носят в разных сферах: торговле, политике, безопасности и технологиям.

Обе страны являются глобальными соперниками, и их отношения характеризуются экономической конкуренцией и геополитическим напряжением, особенно в вопросах Тайваня, Южно-Китайского моря и прав человека.

Напряжение усилилось после торговой войны, начавшейся в 2018 году, и конфликтов из-за технологических санкций. Военные риски, в частности в водах вокруг Тайваня, также остаются важными, а дипломатические усилия направлены на избежание недоразумений и конфликтов.

На напряжение в отношениях также повлияли российско-китайские политические связи, ведь США неоднократно отмечали риски для репутации Пекина, помогающего Москве обходить санкции, введенные против РФ за войну против Украины.