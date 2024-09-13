США і Британія обговорюють використання Україною британських ракет з навігацією США, - Bloomberg

За словами джерел агентства, це питання було частиною розмов, які відбулися протягом останніх кількох днів за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена в Лондоні та Києві.

Поки Київ наполягає на більш потужній західній зброї для ударів по військових об’єктах на території Росії, офіційні особи говорили про те, чи може Білий дім надати Україні дозвіл на використання британських ракет Storm Shadow у транскордонних атаках, повідомили джерела.

Storm Shadows і GPS

Storm Shadows — це високоточні керовані ракети повітряного запуску з дальністю стрільби понад 250 кілометрів (155 миль). Вони летять низько на високих швидкостях, використовуючи систему, що поєднує так звану інерціальну навігацію з системою глобального позиціонування та навігацією за рельєфом місцевості.

Системою супутникової навігації GPS керує Пентагон, але вона також використовується для громадських цілей, наприклад онлайн-прокладки для водіїв.

При використанні в складних операціях ракетам Storm Shadow часто допомагають надані США дані, які допомагають їм складати карту місцевості з високим рівнем точності, зазначили джерела агентства.