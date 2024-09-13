США и Британия обсуждают использование Украиной британских ракет с навигацией США, - Bloomberg

Правительства США и Великобритании обсуждают разрешение Украине наносить удары большой дальности по российской территории. Речь идет об использовании британских крылатых ракет с навигационными данными США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам источников агентства, этот вопрос был частью разговоров, состоявшихся в последние несколько дней с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в Лондоне и Киеве.
Пока Киев настаивает на более мощном западном оружии для ударов по военным объектам на территории России, официальные лица говорили о том, может Белый дом предоставить Украине разрешение на использование британских ракет Storm Shadow в трансграничных атаках, сообщили источники.
Storm Shadows – это высокоточные управляемые ракеты воздушного запуска с дальностью стрельбы более 250 километров (155 миль). Они летят низко на высоких скоростях, используя систему, сочетающую так называемую инерциальную навигацию с системой глобального позиционирования и навигацией по рельефу местности.
Система спутниковой навигации GPS управляет Пентагон, но она также используется для общественных целей, например онлайн-прокладки для водителей.
При использовании в сложных операциях ракетам Storm Shadow часто помогают предоставленные США данные, помогающие им составлять карту местности с высоким уровнем точности, отметили источники агентства.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми совершили визит в Украину. Украинский президент Владимир Зеленский подробно объяснил им, почему Украине нужно наносить удары вглубь российской территории. Зеленский подчеркнул, что Украину интересуют исключительно военные цели. Многие ожидали, что во время визита будет объявлено о разрешении. Однако Блинкен заявил, что вопрос будет обсуждаться президентом США Джо Байденом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне позже на этой неделе.
Блинкен объявил, что США окажут финансовую поддержку Украине на сумму более 700 миллионов долларов. Лемми объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи стоимостью более 780 млн. долларов.
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