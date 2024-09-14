США і Британія дозволили Україні бити по тилах РФ, але не оголошують про це, - Guardian

Дозвіл на удари західними ракетами по тилах РФ

Київ уже кілька місяців просить дозволу в США і Великої Британії дозволу бити західними далекобійними ракетами по об'єктах і авіабазах у тилу Росії. Однак уряди країн забороняють ЗСУ робити це, побоюючись суттєвої ескалації.

В п'ятницю, 13 вересня, у Білому домі відбудася зустріч президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера. Лідери обговорювали дозвіл ЗСУ на удари по тилах РФ.

Напередодні зустрічі радник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі зазначив, що заборона США не скасована і скасовуватися не буде.

Стармер за підсумками переговорів із Байденом зазначив, що рішення про дозвіл ще не ухвалене.

Російський диктатор Володимир Путін напередодні заявив, що такий дозвіл на удари втягне НАТО у війну з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.