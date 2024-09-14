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США і Британія дозволили Україні бити по тилах РФ, але не оголошують про це, - Guardian

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати і Велика Британія надали Києву дозвіл на удари далекобійними ракетами по об'єктах у тилу Росії, але не оголосили про це офіційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Видання з посиланням на власні джерела зазначило, що Лондон і Вашингтон вирішили дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії, але ще не готові оголосити про це.

"Розгортання ракет, додають західні чиновники, має бути частиною ширшого плану, спрямованого на припинення повномасштабної війни", - пише видання.

Крім того, Байден не сприймає версію путін про те, що використання Storm Shadow для ударів по цілям в росії буде рівносильним початку війни НАТО з Москвою.

Дозвіл на удари західними ракетами по тилах РФ

Київ уже кілька місяців просить дозволу в США і Великої Британії дозволу бити західними далекобійними ракетами по об'єктах і авіабазах у тилу Росії. Однак уряди країн забороняють ЗСУ робити це, побоюючись суттєвої ескалації.

В п'ятницю, 13 вересня, у Білому домі відбудася зустріч президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера. Лідери обговорювали дозвіл ЗСУ на удари по тилах РФ.

Напередодні зустрічі радник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі зазначив, що заборона США не скасована і скасовуватися не буде.

Стармер за підсумками переговорів із Байденом зазначив, що рішення про дозвіл ще не ухвалене.

Російський диктатор Володимир Путін напередодні заявив, що такий дозвіл на удари втягне НАТО у війну з Росією.

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