США и Британия разрешили Украине бить по тылам РФ, но не объявляют об этом, - Guardian

Разрешение на удары западными ракетами по тылам РФ

Киев уже несколько месяцев просит разрешения у США и Великобритании разрешения бить западными дальнобойными ракетами по объектам и авиабазам в тылу России. Но правительства стран запрещают ВСУ делать это, опасаясь существенной эскалации.

В пятницу, 13 сентября, в Белом доме прошла встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кейра Стармера. Лидеры обсуждали разрешение ВСУ на удары по тылам РФ.

Накануне встречи советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби отметил, что запрет США не отменен и отменяться не будет.

Стармер по итогам переговоров с Байденом отметил, что решение о разрешении еще не принято.

Российский диктатор Владимир Путин ранее заявил, что такое разрешение на удары втянет НАТО в войну с Россией.

"Если это решение будет принято, это будет означать не меньше, чем прямое участие стран НАТО, США и европейских стран в войне в Украине", - сказал он.

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