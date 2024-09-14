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Байден і Стармер підтвердили підтримку України в боротьбі з агресією РФ

Субота 14 вересня 2024 02:58
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Байден і Стармер підтвердили підтримку України в боротьбі з агресією РФ Фото: президент Сполучених Штатів Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Джо Байден провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером. Лідери підтримали Україну в її протистоянні російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Зазначається, що Байден і Стармер обговорили низку зовнішньополітичних питань, що становлять взаємний інтерес. Зокрема, лідери підтвердили свою непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії.

Крім того, вони висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з наданням Іраном та Північною Кореєю летальної зброї Росії, а також підтримкою Китаєм російської оборонно-промислової бази.

Президент США і британський прем'єр також підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю, нагальну необхідність укладення угоди про припинення вогню, яка дозволить звільнити заручників і посилити допомогу в Секторі Газа.

Також лідери підтвердили необхідність для Ізраїлю робити більше для захисту цивільного населення і вирішення жахливої гуманітарної ситуації у регіоні. І засудили напади підтримуваних Іраном хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі.

Атаки ЗСУ по військових об'єктах у тилу РФ

Україна вже тривалий час закликає США і Велику Британію скасувати обмеження на удари далекобійними ракетами західного виробництва по військових об'єктах у російському тилу.

11 вересня Київ відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Британії Девід Леммі. Вони обговорили такий дозвіл з президентом України Володимиром Зеленським.

Однак у Білому домі запевнили, що заборона США лишається чинною, а політика адміністрації Байдена щодо цього питання - незмінною.

Не виключено, що Путін може відповісти на дозвіл на удари по території РФ диверсіями проти американських військових.

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