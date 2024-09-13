Білий дім про зустріч лідерів США та Британії: не очікуйте заяв щодо ударів вглиб Росії

У Білому домі не очікують заяв щодо дозволу на удари України вглиб території РФ. Навіть попри майбутню зустріч лідерів США та Британії в Вашингтоні.

Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" з питань національної безпеки Джеффа Селдина.

США не відступають від заборони використання Україною американської зброї дальнього радіуса дії проти Росії. "Наша політика не зміниться", - заявив речник Білого дому. Він також заявив, що не очікував би побачити зміни в цій політиці навіть сьогодні під час зустрічі лідерів США та Британії. "Я не можу говорити за британців чи французів", - додав Кірбі.