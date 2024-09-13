Білий дім про зустріч лідерів США та Британії: не очікуйте заяв щодо ударів вглиб Росії
У Білому домі не очікують заяв щодо дозволу на удари України вглиб території РФ. Навіть попри майбутню зустріч лідерів США та Британії в Вашингтоні.
Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" з питань національної безпеки Джеффа Селдина.
США не відступають від заборони використання Україною американської зброї дальнього радіуса дії проти Росії.
"Наша політика не зміниться", - заявив речник Білого дому.
Він також заявив, що не очікував би побачити зміни в цій політиці навіть сьогодні під час зустрічі лідерів США та Британії.
"Я не можу говорити за британців чи французів", - додав Кірбі.
Партнери не дають дозвіл на удари вглиб Росії
Нагадаємо, що вже тривалий час Україна отримує далекобійні ракети від Британії, США та Франції. Однак використання цієї зброї для ударів по території Росії все ще обмежене.
Прес-секретар Білого дому Джон Кірбі повідомив, що США продовжують вести закриті переговори з Україною щодо цього питання.
Зауважимо, що наразі очікується зустріч президента США Джо Байдена з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Ймовірно лідери обговорюватимуть можливість дозволу Збройним силам України завдавати удари по російській території.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.