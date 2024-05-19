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США: хусити підбили танкер, що віз нафту в Китай, перед тим він був у Росії

Ілюстративне фото: єменські хусити (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Вчора, 18 травня підтримувані Іраном хусити вразили протикорабельною балістичною ракетою в Червоному морі нафтовий танкер "Wind", що належить Греції і йшов під прапором Панами у Китай. Нещодавно танкер пришвартовувався в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних Сил США.

Удар спричинив затоплення, що призвело до втрати тяги та рульового керування.

Корабель коаліції негайно відреагував на сигнал лиха, надісланий судном "Wind", але допомога не знадобилася. Екіпаж зміг відновити рух своїм курсом. Про постраждалих не повідомляється.

"Ця триваюча зловмисна та безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів загрожує регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 травня військові США та їхніх союзників відбили кілька атак хуситів. Бойовики запускали дрони в Червоному морі та Аденській затоці.

У лютому 2024 року повідомлялося, що нафтопереробні заводи Китаю стали брати більші обсяги нафти з РФ, якої значною мірою уникають їхні колеги в Індії через побоювання санкцій.

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