США: хусити підбили танкер, що віз нафту в Китай, перед тим він був у Росії

Нагадаємо, 12 травня військові США та їхніх союзників відбили кілька атак хуситів. Бойовики запускали дрони в Червоному морі та Аденській затоці.

У лютому 2024 року повідомлялося, що нафтопереробні заводи Китаю стали брати більші обсяги нафти з РФ, якої значною мірою уникають їхні колеги в Індії через побоювання санкцій.

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