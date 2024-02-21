Китай став купувати російську нафту, від якої раніше відмовилася Індія, - Bloomberg

Нафтопереробні заводи Китаю стали брати більші обсяги нафти з РФ, якої значною мірою уникають їхні колеги в Індії через побоювання санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Цього місяця в основному приватні переробники видобували в середньому 168 000 барелів "Сокола" на день, що втричі більше, ніж у січні, і значно перевищує 53 000 барелів у 2023 році.

Тим часом, потоки нафти в Індію цього місяця склали близько 119 000 барелів на день після зупинки в січні та грудні, але нижче, ніж 140 000 барелів торік.

Китай та Індія стали найбільшими споживачами російської нафти, включно з ESPO і "Сокіл", після вторгнення РФ в Україну 2022 року. Війна спровокувала низку санкцій під керівництвом США проти Росії, а також механізм обмеження цін на постачання нафти.

Спочатку це призводило до того, що західні покупці уникали поставок вантажів, проте з кінця минулого року індійські нафтопереробники також зіткнулися з труднощами, зокрема з проблемами з оплатою і розбіжностями з приводу знижок.

Китай купив нафту зі знижкою

Зазначається, що китайські нафтопереробні заводи купили партію нафти "Сокіл" у лютому зі знижкою близько 50 центів за барель до еталонної марки ICE Brent.

Через перебої з поставками в Індію майже 15 мільйонів барелів "Сокола", призначеного для доставки в країну, наразі перебувають на стоянці в танкерах біля берегів Малайзії та Південної Кореї.

Що передувало

Державні нафтопереробні компанії Індії були змушені припинити закупівлі цього сорту минулого року після того, як уряд рекомендував їм не використовувати китайські юані для покупки російської нафти на тлі напружених відносин між Нью-Делі та Пекіном.

У Reuters зазначають, що Індія не отримувала нафту "Сокіл" у грудні та січні.

Ще на початку лютого видання писало, що імпорт сирої нафти до Індії з Росії падає другий місяць поспіль до найнижчого рівня за рік. Причиною стали санкції Заходу.

Але нещодавно Індія знову почала імпортувати російську нафту "Сокіл". Постачання було припинено на два місяці.