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США із союзниками знищили дрони хуситів у Червоному морі та Аденській затоці

Неділя 12 травня 2024 20:19
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США із союзниками знищили дрони хуситів у Червоному морі та Аденській затоці Ілюстративне фото: хусити запускали дрони над Червоним морем та Аденською затокою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Військові США та їхніх союзників відбили кілька атак хуситів. Бойовики запускали дрони в Червоному морі та Аденській затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування США у Twitter.

За інформацією військових, 10 травня ввечері літак коаліції збив дрон хуситів, який летів над Аденською затокою з території Ємену.

Вже 11 травня вранці сили Центрального командування знищили три дрони над Червоним морем. Їх також запускали хусити.

Повідомлень про постраждалих чи пошкодження кораблів не було.

Як додали американські військові, дрони становили загрозу як силам коаліції, так і торговим суднам.

Атаки хуситів у Червоному морі

Нагадаємо, ще минулого року єменські хусити почали активно застосовувати озброєння, яке їм передає Іран, для атак на судна у Червоному морі та Аденській затоці.

Кілька разів їх дрони чи ракети влучали по торговим суднам, через що вони отримували пошкодження.

Зокрема, 2 тижні тому стало відомо про удар хуситів по танкеру у Червоному морі. Судно було пошкоджене.

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