США із союзниками знищили дрони хуситів у Червоному морі та Аденській затоці

Військові США та їхніх союзників відбили кілька атак хуситів. Бойовики запускали дрони в Червоному морі та Аденській затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування США у Twitter .

Як додали американські військові, дрони становили загрозу як силам коаліції, так і торговим суднам.

Повідомлень про постраждалих чи пошкодження кораблів не було.

Вже 11 травня вранці сили Центрального командування знищили три дрони над Червоним морем. Їх також запускали хусити.

За інформацією військових, 10 травня ввечері літак коаліції збив дрон хуситів, який летів над Аденською затокою з території Ємену.

Атаки хуситів у Червоному морі

Нагадаємо, ще минулого року єменські хусити почали активно застосовувати озброєння, яке їм передає Іран, для атак на судна у Червоному морі та Аденській затоці.

Кілька разів їх дрони чи ракети влучали по торговим суднам, через що вони отримували пошкодження.

Зокрема, 2 тижні тому стало відомо про удар хуситів по танкеру у Червоному морі. Судно було пошкоджене.

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