США: хуситы подбили танкер, который вез нефть в Китай, перед этим он заходил в Россию

Напомним, 12 мая военные США и их союзники отбили несколько атак хуситов. Боевики запускали дроны в Красном море и Аденском заливе.

В феврале 2024 года сообщалось, что нефтеперерабатывающие заводы Китая стали брать большие объемы нефти из РФ, которой в значительной степени избегают их коллеги в Индии из-за опасений санкций.

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