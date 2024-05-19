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США: хуситы подбили танкер, который вез нефть в Китай, перед этим он заходил в Россию

Иллюстративное фото: йеменские хуситы (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Вчера, 18 мая поддерживаемые Ираном хуситы поразили противокорабельной баллистической ракетой в Красном море принадлежащий Греции и шедший под флагом Панамы в Китай нефтяной танкер "Wind". Недавно танкер пришвартовывался в России.

Удар вызвал затопление, что привело к потере тяги и рулевого управления.

Корабль коалиции немедленно отреагировал на сигнал бедствия, отправленный судном "Wind", но помощь не понадобилась. Экипаж смог возобновить движение своим курсом. О пострадавших не сообщается.

"Это продолжающееся злонамеренное и безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизнь моряков в Красном море и Аденском заливе", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 мая военные США и их союзники отбили несколько атак хуситов. Боевики запускали дроны в Красном море и Аденском заливе.

В феврале 2024 года сообщалось, что нефтеперерабатывающие заводы Китая стали брать большие объемы нефти из РФ, которой в значительной степени избегают их коллеги в Индии из-за опасений санкций.

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