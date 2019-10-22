В США хотят запретить Трампу встречаться с президентами других стран в Trump Tower

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Авторами законопроекта выступили сенаторы-демократы Джефф Меркли, Эд Марки и Мэйзи Хироно

Группа сенаторов-демократов представила закон, который запретит Белому дому проводить встречи президента США с главами иностранных государства в местах, принадлежащих Дональду Трампу. Об этом сообщает газета The Hill.

Согласно предлагаемому законопроекту, администрация президента не сможет использовать средства налогоплательщиков для встреч с зарубежными лидерами или проведения других многосторонних встреч в Trump International Hotel, Trump Tower, на курорте Mar-A-Lago во Флориде, а также в любом другом месте, в котором президент или его ближайшие родственники имеют в собственности мажоритарную часть.

"Пришло время для Конгресса вмешаться и сделать это предельно ясно: президент Трамп не может извлекать выгоду из своих встреч с иностранными лидерами - не в ситуации с G-7, никогда", - заявил однин из авторов законопроекта сенатор Джефф Меркли.

Авторами законопроекта выступили сенаторы-демократы Джефф Меркли, Эд Марки и Мэйзи Хироно. Данный документ был представлен после того, как Трамп отменил свое решение провести саммит G-7 в следующем году на своем курорте в Майами.

Напомним, в Белом доме признали факт давления на Украину с целью возобновления расследования против Джо Байдена и его сына.

Как известно, президенту США объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.