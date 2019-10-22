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У США хочуть заборонити Трампу зустрічатися з президентами інших країн в Trump Tower

Новини » Політика    22.10.2019 - 08:36
У США хочуть заборонити Трампу зустрічатися з президентами інших країн в Trump Tower
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Авторами законопроекту виступили сенатори-демократи Джефф Мерхнули, Ед Марки і Мейзі Хіроно

Група сенаторів-демократів представила закон, який заборонить Білому дому проводити зустрічі президента США з главами іноземних держав у місцях, що належать Дональду Трампу. Про це повідомляє газета The Hill.

Згідно пропонованого законопроекту, адміністрація президента не зможе використовувати кошти платників податків для зустрічей із закордонними лідерами або проведення інших багатосторонніх зустрічей в Trump International Hotel, Trump Tower, на курорті Mar-A-Lago у Флориді, а також в будь-якому іншому місці, в якому президент або його найближчі родичі мають у власності мажоритарну частину.

"Настав час для Конгресу втрутитися і зробити це гранично ясно: президент Трамп не може отримувати вигоду зі своїх зустрічей з іноземними лідерами - не в ситуації з G-7, ніколи", - заявив один з авторів законопроекту сенатор Джеф були забуті.

Авторами законопроекту виступили сенатори-демократи Джефф Мерхнули, Ед Марки і Мейзі Хіроно. Даний документ був представлений після того, як Трамп скасував своє рішення провести саміт G-7 у наступному році на своєму курорті в Майамі.

Нагадаємо, у Білому домі визнали факт тиску на Україну з метою поновлення розслідування проти Джо Байдена і його сина.

Як відомо, президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

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