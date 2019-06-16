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США не хотят войны с Ираном, - Помпео

Новости » Политика    16.06.2019 - 23:28
США не хотят войны с Ираном, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

США будут предпринимать все необходимые меры, чтобы не допустить войны

Госсекретарь США Майк Помпео  заявил, что США не хотят воевать с Тегераном не смотря на то, что Иран несет ответственность за атаки на два танкера, имевшие место несколько дней назад. Об этом пишет "Голос Америки".

В интервью телекомпании Fox News Помпео сказал, что президент Дональд Трамп "делает все, чтобы избежать войны".

"Мы не хотим войны", - сказал он, добавив при этом, что Вашингтон будет гарантировать свободу навигации в важных судоходных районах.

"США будут предпринимать все необходимые действия - дипломатического и иного характера - чтобы достичь этой цели", - подчеркнул глава Госдепартамента.

Напомним, ранее Помпео говорил, что за нападения на танкеры в Оманском заливе в четверг, 13 июня, ответственен Иран, который своими действиями усиливает напряженность в ближневосточном регионе.

РБК-Украина писало, что утром 13 июня два танкера подверглись атаке в Оманском заливе у берегов Ирана. СМИ сообщили, что от взрывов пострадали Front Altair норвежской компании Frontline и Kokuka Courageous японской судоходной фирмы Kokuka Sangyo. В качестве причин взрывов называют торпедные атаки и подрыв на минах.

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Новости Украины ИранСоединенные Штаты Америки
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