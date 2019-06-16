США не хочуть війни з Іраном, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

США будуть вживати всі необхідні заходи, щоб не допустити війни

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США не хочуть воювати з Тегераном не дивлячись на те, що Іран несе відповідальність за атаки на два танкери, які мали місце кілька днів тому. Про це пише "Голос Америки".

В інтерв'ю телекомпанії Fox News Помпео сказав, що президент Дональд Трамп "робить все, щоб уникнути війни".

"Ми не хочемо війни", - сказав він, додавши при цьому, що Вашингтон буде гарантувати свободу навігації у важливих судноплавних районах.

"США будуть робити всі необхідні дії - дипломатичного та іншого характеру - щоб досягти цієї мети", - підкреслив глава Держдепартаменту.

Нагадаємо, раніше Помпео говорив, що за напади на танкери в Оманській затоці у четвер, 13 червня, відповідальний Іран, який своїми діями посилює напруженість у близькосхідному регіоні.

РБК-Україна писало, що вранці 13 червня два танкери піддалися атаці в Оманській затоці біля берегів Ірану. ЗМІ повідомили, що від вибухів постраждали Front Altair норвезької компанії Frontline і Kokuka Courageous японської судноплавної фірми Kokuka Sangyo. В якості причин вибухів називають торпедні атаки і підрив на мінах.