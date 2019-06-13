Цены на нефть растут после атаки на танкеры в Оманском заливе

Фото: Front Altair (Pakistan Point)

Нефть подорожала примерно на 4%

Цены на нефть марки Brent поднялись до 62,6 долларов за баррель, стоимость нефти марки WTI выросла до 53,3 долларов на фоне сообщений о том, что два танкера подверглись атаке утром 13 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов.

По данным информагентств, у берегов Ирана от взрывов пострадали два танкера: Front Altair норвежской компании Frontline и Kokuka Courageous японской судоходной фирмы Kokuka Sangyo. В качестве причин взрывов называют торпедные атаки и подрыв на минах.

Базирующийся в Бахрейне Пятый флот ВМС США сообщил, что оказывает помощь танкерам, подавшим сигналы бедствия после сообщений об атаках. Подразделение, входящее в состав Королевского военно-морского флота Великобритании, сообщило, что занимается расследованием произошедшего.

Иранское агентство IRNA сообщило со ссылкой на неназванный информированный источник, что иранские поисково-спасательные группы спасли 44 моряка с Front Altair и второго поврежденного танкера.

Инцидент произошел спустя месяц после аналогичного происшествия у берегов Эль-Фуджайры в Объединенных Арабских Эмиратах, в ходе которого пострадали четыре судна.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.