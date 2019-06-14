ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Новости » Политика    14.06.2019 - 00:29
США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Госсекретарь Помпео сослался на разведданные, говоря о причастности Ирана ко взрывам танкеров

За нападения на танкеры в Оманском заливе в четверг, 13 июня, ответственен Иран, который своими действиями усиливает напряженность в ближневосточном регионе. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"По оценкам правительства США, Иран несет ответственность за сегодняшние атаки в Оманском заливе. Эти атаки представляют угрозу международному сообществу и безопасности и являются вопиющим посягательством на свободу судоходства и неприемлемой эскалацией напряженности со стороны Ирана", - заявил госсекретарь США.

США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Помпео уточнил, что информация о причастности Ирана ко взрывам танкеров основывается на данных разведки и на анализе использованного во время атаки оружия.

Глава Госдепа подчеркнул, что никто больше в регионе не способен на подобные атаки.

Напомним, утром 13 июня два танкера подверглись атаке в Оманском заливе у берегов Ирана. СМИ сообщили, что от взрывов пострадали Front Altair норвежской компании Frontline и Kokuka Courageous японской судоходной фирмы Kokuka Sangyo. В качестве причин взрывов называют торпедные атаки и подрыв на минах.

Цены на нефть растут после атаки на танкеры в Оманском заливе США заявили о готовности к переговорам с Ираном
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИрантанкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь