США хотят уменьшить военное присутствие в Сомали

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Также США планируют уменьшить количество обстрелов позиций "Ан-Шабаш"

Власти Соединенных Штатов Америки (США) планируют сократить присутствие американских войск в Сомали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Как сообщается, после вывода американских войск из Сирии президент США Дональд Трамп планирует уменьшить военное присутствие в Сомали. Также, Вашингтон планирует уменьшить количество авиаударов по позициям террористической группировки "Ан-Шабааш", которая не представляет непосредственной угрозы для США.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс заявлял, что Дональд Трамп размышляет, нужно ли выводить американские войска из Афганистана.

При этом, Белый дом заявлял, что Дональд Трамп не принимал решения о выводе американских войск из Афганистана и не отдавал соответствующий приказ Пентагону. Американский командующий международными силами в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил, что он не получал никаких распоряжений об изменении численности военнослужащих в стране.