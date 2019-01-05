ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

США хотят уменьшить военное присутствие в Сомали

Новости » Политика    05.01.2019 - 21:53
США хотят уменьшить военное присутствие в Сомали
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Также США планируют уменьшить количество обстрелов позиций "Ан-Шабаш"

Власти Соединенных Штатов Америки (США) планируют сократить присутствие американских войск в Сомали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Как сообщается, после вывода американских войск из Сирии президент США Дональд Трамп планирует уменьшить военное присутствие в Сомали. Также, Вашингтон планирует уменьшить количество авиаударов по позициям террористической группировки "Ан-Шабааш", которая не представляет непосредственной угрозы для США.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс заявлял, что Дональд Трамп размышляет, нужно ли выводить американские войска из Афганистана.

При этом, Белый дом заявлял, что Дональд Трамп не принимал решения о выводе американских войск из Афганистана и не отдавал соответствующий приказ Пентагону. Американский командующий международными силами в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил, что он не получал никаких распоряжений об изменении численности военнослужащих в стране.

Добавим, Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сообщается, что Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Болтон предостерег Асада от использования химического оружия в Сирии США назначили нового спецпосланника по борьбе с ИГИЛ
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикивойскаСомали
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь