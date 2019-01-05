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США хочуть зменшити військову присутність у Сомалі

Новини » Політика    05.01.2019 - 21:53
США хочуть зменшити військову присутність у Сомалі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Також США планують зменшити кількість обстрілів позицій "Ан-Шабаш"

Влада Сполучених Штатів Америки (США) планує зменшити присутність американських військ в Сомалі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Як повідомляється, після виведення американських військ з Сирії президент США Дональд Трамп планує зменшити військову присутність у Сомалі. Також, Вашингтон планує зменшити кількість авіаударів по позиціям терористичного угрупування "Ан-Шабааш", яке не представляє безпосередньої загрози для США.

Нагадаємо, раніше віце-президент США Майк Пенс заявляв, що  Дональд Трамп розмірковує, чи потрібно виводити американські війська з Афганістану.

При цьому, Білий дім заявляв, що Дональд Трамп не приймав рішення про виведення американських військ з Афганістану і не віддавав відповідний наказ Пентагону. Американський командувач міжнародними силами в Афганістані генерал Скотт Міллер заявив, що він не отримував ніяких розпоряджень про зміну чисельності військовослужбовців у країні.

Додамо, Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Повідомляється, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".

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