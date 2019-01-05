США хочуть зменшити військову присутність у Сомалі

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Також США планують зменшити кількість обстрілів позицій "Ан-Шабаш"

Влада Сполучених Штатів Америки (США) планує зменшити присутність американських військ в Сомалі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Як повідомляється, після виведення американських військ з Сирії президент США Дональд Трамп планує зменшити військову присутність у Сомалі. Також, Вашингтон планує зменшити кількість авіаударів по позиціям терористичного угрупування "Ан-Шабааш", яке не представляє безпосередньої загрози для США.

Нагадаємо, раніше віце-президент США Майк Пенс заявляв, що Дональд Трамп розмірковує, чи потрібно виводити американські війська з Афганістану.

При цьому, Білий дім заявляв, що Дональд Трамп не приймав рішення про виведення американських військ з Афганістану і не віддавав відповідний наказ Пентагону. Американський командувач міжнародними силами в Афганістані генерал Скотт Міллер заявив, що він не отримував ніяких розпоряджень про зміну чисельності військовослужбовців у країні.