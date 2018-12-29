Трамп не отдавал приказ о выводе войск США из Афганистана, - Белый дом

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Генерал Скотт Миллер заявил, что он не получал никаких распоряжений об изменении численности военнослужащих в Афганистане

Президент США Дональд Трамп не принимал решения о выводе американских войск из Афганистане и не отдавал соответствующий приказ Пентагону. Об этом заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Маркис, сообщает РБК-Украина, ссылаясь Bloomberg.

"Президент не принимал решение о сворачивании военного присутствия США в Афганистане, и он не отдавал приказов Министерству обороны начать процесс вывода американских военных из Афганистана", - подчеркнул Маркис.

Заявление Белого дома по выводу войск США из Афганистана была обнародована официально более чем через неделю после того, как источники в Пентагоне сообщили о том, что в ведомстве об этом ведутся обсуждения.

Американский командующий международными силами в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил, что он не получал никаких распоряжений об изменении численности военнослужащих в стране.

Напомним, Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сообщается, что Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Он заявил, что Турция и другие страны Ближнего Востока смогут противостоять остаткам террористов "Исламского государства" на территории Сирии без поддержки армии США.