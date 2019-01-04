Трамп еще размышляет над выводом американских войск из Афганистана, - Пенс

Фото: Майк Пенс (flickr/Gage Skidmore)

Вице-президент США отметил, что Трамп еще в процессе оценки этого решения

Президент США Дональд Трамп еще размышляет, выводить ли американские войска из Афганистана. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс,сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Fox News.

"Что же, президент в процессе оценки этого (необходимости выводить войска, - ред.)", – сказал Пенс.

Перед этим сообщалось, что Трамп приказал Пентагону готовиться вывести из Афганистана в 7 тысяч американских военных, то есть половину контингента США в этой стране.

При этом, Белый дом заявлял, что Дональд Трамп не принимал решение о выводе американских войск из Афганистана и не отдавал соответствующий приказ Пентагона. Американский командующий международными силами в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил, что он не получал никаких распоряжений об изменении численности военнослужащих в стране.

Напомним, Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сообщается, что Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Он заявил, что Турция и другие страны Ближнего Востока смогут противостоять остаткам террористов "Исламского государства" на территории Сирии без поддержки армии США.