Соединенные Штаты Америки (США) хотят прояснить позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. И уже работают над этим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Мы работаем над уточнением позиции Турции. Мы хотели бы направить вас (журналистов, - ред.) к правительству Турции для получения дополнительной информации об их взглядах", - отметила она.
По ее словам, нет никаких сомнений в том, что лидеры стран НАТО поддерживают вступление Швеции и Финляндии, а также одобряют будущую подачу заявок.
"Но мы продолжаем работать с Турцией, и я бы указала вам на их представителей", - отметила Псаки.
Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может позитивно оценивать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Якобы потому, что в этих странах действуют представители "Рабочей партии Курдистана", которая в Турции признана террористической организацией.
Также стало известно, заявление Эрдогана застало врасплох оборонный альянс.
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