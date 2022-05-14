США хотят прояснить позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

"Мы работаем над уточнением позиции Турции. Мы хотели бы направить вас (журналистов, - ред.) к правительству Турции для получения дополнительной информации об их взглядах", - отметила она.

По ее словам, нет никаких сомнений в том, что лидеры стран НАТО поддерживают вступление Швеции и Финляндии, а также одобряют будущую подачу заявок.

"Но мы продолжаем работать с Турцией, и я бы указала вам на их представителей", - отметила Псаки.