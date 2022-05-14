США хочуть прояснити позицію Туреччини щодо вступу Швеції і Фінляндії до НАТО

"Ми працюємо над уточненням позиції Туреччини. Ми хотіли б направити вас (журналістів, - ред.) до уряду Туреччини для отримання додаткової інформації про їхні погляди", - зазначила вона.

За її словами, немає жодних сумнівів у тому, що лідери країн НАТО підтримують вступ Швеції та Фінляндії, а також схвалюють майбутню подачу заявок.

"Але ми продовжуємо працювати з Туреччиною, і я б вказала вам на їх представників", - зазначила Псакі.