Эрдоган застал НАТО врасплох своей позицией по Швеции и Финляндии, - VG

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган застал врасплох представителей стран-участниц НАТО своей позицией по вступлению Швеции и Финляндии. Накануне он выступил против их членства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежское издание VG .

По словам источников издания в НАТО, слова Эрдогана стали неожиданностью внутри оборонного альянса, поскольку тема вступления Швеции и Финляндии обсуждалась в течение нескольких месяцев. На этой неделе страны дали четко понять, что в ближайшие дни подадут заявки.

"Это было очень неожиданно", - отметил источник VG в штаб-квартире НАТО.

Издание отмечает, что генсек Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Финляндию и Швецию встретят с распростертыми объятиями. И, вероятно, он не делал бы таких заявлений, если бы не было поддержки всех послов стран НАТО.

Пока неясно, как Турция будет действовать после того, как Швеция и Финляндия подадут заявки. Поскольку формальный процесс приема новых членов может быть сокращен всего до двух недель. Но финальный документ должен быть утвержден подписями правительств всех 30 стран.

Источники в органах безопасности отмечают, что многие сейчас задаются вопросом, действительно ли Турция предотвратит расширение НАТО и какие требования может выдвинуть Эрдоган.