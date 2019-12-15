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В США хотят наказать Россию за притеснения верующих на оккупированной территории Украины

Новости » Общество     15.12.2019 - 22:11
В США хотят наказать Россию за притеснения верующих на оккупированной территории Украины
Иллюстративное фото (GettyImages)

В законопроекте говорится, что РФ нарушает международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод

Конгрессмены Джо Уилсон и Эммануэль Кливер внесли в Конгресс США законопроект по поддержке свободы вероисповедания на территории Украины и наказанию РФ за религиозные преследования на оккупированной части территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный документ на сайте законодательного органа.

В документе говорится, что российское правительство нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод.

"Более пяти лет РФ незаконно удерживает в оккупации Крым и часть Донбасса вооруженными формированиями, которыми она руководит. Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их вероисповедание. Правительство России нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод”, - говорится в тексте.

Кроме того, указывается, что российские должностные лица несут ответственность за религиозные преследования, и законопроект должен помочь привлечь их к ответственности.

Конгрессмены отмечают, что нарушения, которые РФ осуществляет на оккупированной и контролируемой территории, преимущественно направлены против Православной Церкви, Украинской Греко-католической Церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео встретился с предстоятелем Православной Церкви Митрополитом Епифанием. Епифаний и Помпео поделились своим беспокойством относительно нарушений религиозных свобод в оккупированном Россией Крыму, а также на контролируемой Россией территории Донбасса.

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